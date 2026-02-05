Ieri, 4 februarie, polițiștii maramureșeni au pus în aplicare trei mandate de executare a pedepsei închisorii. Astfel, au fost depistate și depuse în penitenciar trei persoane condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza municipiului Baia Mare, un bărbat urmărit național. Pe numele acestuia Judecătoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei închisorii, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Și polițiștii din Sighetu Marmației au pus în aplicare un mandat emis de către Judecătoria Sighetu Marmației. Aceștia au identificat un tânăr de 29 de ani, condamnat la 1 an închisoare în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Tot ieri, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au depistat un bărbat de 36 de ani, față de care Judecătoria Sighetu Marmației a emis mandat de executare a pedepsei închisorii. Cel în cauză a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare în regim de detenție pentru infracțiuni la regimul rutier.

Facem precizarea că punerea în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii este una dintre activitățile polițiștilor maramureșeni, iar în cursul anului trecut au fost soluționate 153 de mandate de executare a pedepsei închisorii, 30 dintre persoane fiind urmărite naționa și 17 mandate europene de arestare.