În cadrul proiectului „Mai aproape de cetățean”, derulat de Consiliul Județean Maramureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș (DGASPC), Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) va continua deplasările în teritoriu și în luna februarie.

Scopul acestor acțiuni este de a facilita accesul persoanelor adulte cu handicap la serviciile de evaluare, reevaluare și consiliere, reducând astfel necesitatea deplasărilor la sediul instituției și venind în sprijinul beneficiarilor din județ.

2 februarie 2026 – Bogdan Vodă, sediul Primăriei

9 februarie 2026 – Sighetu Marmației, sediul Direcției de Asistență Socială

16 februarie 2026 – Târgu Lăpuș, sediul Direcției de Asistență Socială

23 februarie 2026 – orașul Ulmeni, Dispensarul Medical Uman

În cadrul acestor întâlniri, pot fi soluționate solicitări privind evaluarea complexă, completarea documentelor, reevaluarea situațiilor existente sau constatarea agravării gradului de handicap.

Pentru o bună organizare a activității și pentru evitarea aglomerației, persoanele interesate sunt rugate să solicite programare telefonică prealabilă la numărul 0787 890 942, de luni până vineri, între orele 08:00 și 14:00.