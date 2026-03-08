Ministerul Afacerilor Interne a declanșat, sâmbătă, procedurile de restructurare a personalului din toate prefecturile țării, în baza OUG nr. 7/2026. Prefectura Cluj se numără printre instituțiile cu cele mai multe posturi aprobate, 39, la fel ca Iași, Constanța și Timiș, potrivit agerpres.

Ordonanța de urgență nr. 7/2026, adoptată recent de Guvern, obligă Ministerul Afacerilor Interne să stabilească, în termen de 15 zile de la intrare în vigoare, numărul maxim de posturi pentru fiecare prefectură din țară. În acest sens, ministrul de interne a semnat Ordinul nr. II/496/06.03.2026, prin care sunt fixate noile scheme de personal ale tuturor instituțiilor prefectului.

MAI susține că la stabilirea cifrelor au fost luate în calcul mai multe criterii obiective: numărul actelor administrative verificate de prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale din județ, dosarele aflate pe rolul instanțelor în care prefectura este parte, populația, nivelul de dezvoltare economică al județului, specificul geografic și volumul activităților legate de legile proprietății.

Cel mai mare număr de posturi revine Municipiului București, cu 45. Pe locul doi se află județele Cluj, Constanța, Iași și Timiș, cu câte 39 de posturi fiecare, reflectând statutul acestora ca principale centre urbane și economice ale țării.

La polul opus, județele Covasna, Giurgiu și Ilfov au cele mai reduse scheme, cu doar 33 de posturi fiecare.

Lista completă, în ordine crescătoare: Covasna, Giurgiu, Ilfov: 33; Bistrița-Năsăud, Călărași, Mehedinți, Sălaj, Tulcea: 34; Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea: 35; Alba, Arad, Brașov, Gorj, Maramureș: 36; Argeș, Bacău, Dolj, Galați, Olt, Prahova, Suceava: 37; Cluj, Constanța, Iași, Timiș: 39; Municipiul București: 45.