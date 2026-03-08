Decizie de ultimă oră în contextul perturbărilor generate de războiul din Iran. Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol. În contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv, Kuwait Petroleum a decretat caz de forță majoră, transmite Reuters.

Decizia vine după ce şi alte state din regiune, precum Irak şi Qatar, au redus producţia de petrol şi gaze din cauza conflictului.

Războiul a blocat Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută energetică a lumii, responsabilă pentru aproximativ 20% din livrările globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Analiştii estimează că Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită ar putea fi nevoite să reducă în curând producţia de petrol, pe măsură ce capacităţile de stocare se apropie de limită.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a declarat oficial forţă majoră, potrivit unei notificări comerciale consultate de Reuters, după ce compania a redus producţia de ţiţei şi activitatea rafinăriilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Compania petrolieră de stat nu a precizat cu cât va reduce producţia. În luna februarie, Kuweitul producea aproximativ 2,6 milioane de barili de petrol pe zi.

KPC a precizat că reducerea producţiei este o măsură preventivă şi că situaţia va fi reevaluată pe măsură ce evoluează conflictul, compania fiind pregătită să revină la nivelurile normale de producţie atunci când condiţiile o vor permite.