Un primar dintr-o comună din județul Cluj a fost condamnat la 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare, după ce judecătorii de la Judecătoria Gherla au stabilit că a falsificat semnătura unui consilier local pe un proces-verbal oficial, pentru a putea achita o firmă care executa lucrări la un parc, deși acestea nu erau finalizate.

Fapta a avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2021, la sediul primăriei. Administrația locală încheiase un contract de aproximativ 50.000 de lei cu o firmă locală pentru amenajarea unui parc, lucrările incluzând alei pietonale, bănci, un balansoar, un coș de gunoi și arbori ornamentali. La momentul recepției însă, proiectul nu era finalizat.

Comisia de recepție s-a deplasat la fața locului și a constatat că lucrările sunt incomplete, motiv pentru care a decis să nu semneze procesul-verbal de recepție.

Câteva zile mai târziu, documentul a ajuns totuși la contabilitatea primăriei — semnat, inclusiv cu semnătura consilierului care refuzase inițial să își pună numele pe act.

Consilierul a fost chemat la contabilitate pentru confirmare, însă a negat că ar fi semnat. Acesta s-a prezentat ulterior la primărie și a ridicat unul dintre exemplarele procesului-verbal.

Expertiza criminalistică l-a dat de gol

În urma anchetei s-a stabilit că semnătura falsă semăna foarte mult cu cea a primarului. Diferența consta în câteva trasee suplimentare adăugate în zona mediană, pentru a imita semnătura consilierului.

Raportul de constatare criminalistică, precum și expertiza grafologică realizată în instanță, au indicat că semnătura a fost executată, cel mai probabil, chiar de primar.

Edilul a ales să nu facă declarații în fața instanței și nu a recunoscut fapta. Apărarea a susținut că falsul nu ar avea relevanță juridică, deoarece procesul-verbal ar fi fost oricum valabil prin semnăturile celorlalți membri ai comisiei.

Judecătorii au respins argumentul, explicând că infracțiunea de fals se consumă prin simpla operațiune de falsificare, indiferent dacă documentul produce sau nu efecte juridice.

Pedeapsă cu suspendare și interdicție de a candida

Prin sentința pronunțată în 6 martie 2026, instanța l-a condamnat la 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

În această perioadă, edilul va trebui să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la primăria pe care o conduce, fie la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Totodată, instanța i-a interzis pentru 2 ani dreptul de a candida la funcții publice și de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

Procesul-verbal falsificat, în toate cele trei exemplare originale, a fost desființat.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.