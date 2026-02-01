Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra pericolelor la care se expun copiii și adolescenții în mediul online, în special în contextul solicitărilor de imagini intime venite din partea unor persoane necunoscute.

Potrivit MAI, prădătorii din mediul virtual folosesc identități false, se prezintă drept prieteni sau colegi de vârstă apropiată și recurg la complimente sau mesaje aparent inofensive, cu scopul de a obține fotografii sau materiale compromițătoare. Odată trimise, aceste imagini pot fi distribuite rapid și necontrolat, devenind instrumente de șantaj sau hărțuire.

Reprezentanții ministerului subliniază că relațiile formate exclusiv în mediul online nu oferă garanții privind identitatea reală a interlocutorului, iar tentativele de manipulare pot escalada rapid. În multe cazuri, șantajul începe imediat după obținerea imaginilor, victimele fiind amenințate cu publicarea acestora.

MAI recomandă utilizatorilor să evite trimiterea de fotografii personale, să blocheze imediat conturile care formulează solicitări suspecte și să nu ofere explicații persoanelor necunoscute. Totodată, instituția încurajează victimele să nu intre în panică și să solicite sprijinul unui adult de încredere sau al autorităților.

Pentru situații de hărțuire sau pericol iminent, cetățenii pot apela numărul 119, linie telefonică gratuită și confidențială, destinată sprijinirii copiilor și adolescenților aflați în dificultate.