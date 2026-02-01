Turiștii cazați la o cabană aflată la marginea localității maramureșene Groșii Țibleșului au avut parte de o experiență pe care cu siguranță nu o vor uita prea curând. În timp ce își savurau cafeaua de dimineață pe terasă, liniștea zonei montane a fost întreruptă de o apariție surprinzătoare.

Cabana, situată la poalele Munților Țibleș, este cunoscută pentru peisajele spectaculoase și apropierea de natură, însă de această dată natura s-a apropiat mai mult decât s-ar fi așteptat oaspeții. O ursoaică însoțită de doi pui a fost zărită trecând la mică distanță de clădire, chiar prin zona din apropierea terasei.

Uimiți, dar și impresionați de moment, turiștii au scos imediat telefoanele mobile și au început să filmeze scena rar întâlnită. Imaginile surprind animalele deplasându-se liniștite, fără să pară deranjate de prezența oamenilor, înainte de a dispărea în pădurea din apropiere.

Reprezentanții cabanei le reamintesc turiștilor că zona este habitat natural pentru animale sălbatice și recomandă păstrarea distanței, evitarea hrănirii acestora și anunțarea autorităților în cazul unor întâlniri similare. Astfel de apariții, deși spectaculoase, necesită prudență pentru siguranța tuturor.

Foto și info: Vasile Dale