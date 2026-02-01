Israelul va redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt şi Fâşia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane şi în condiţii drastice, informează duminică AFP.

Această redeschidere, prevăzută în cadrul planului de pace al preşedintelui american Donald Trump acceptat în octombrie, survine într-un context de încetare a focului foarte precară.

Loviturile israeliene de sâmbătă s-au soldat cu 32 de morţi în rândul populaţiei palestiniene, potrivit Apărării Civile din Gaza, printre care femei şi copii, Israelul declarând la rândul său că a efectuat bombardamente ca răspuns la încălcări ale încetării focului.

Punctul de trecere Rafah este singurul punct de intrare şi ieşire între Fâşia Gaza şi lumea exterioară care nu trece prin Israel, transmite Agerpres.

El este închis de când forţele israeliene au preluat controlul în mai 2024, cu excepţia unei redeschideri limitate la începutul anului 2025, în cadrul unei încetări anterioare a focului care a eşuat.

Punctul de trecere se va deschide pe 1 februarie „în ambele sensuri, doar pentru un număr limitat de persoane”, a indicat vineri, într-un comunicat, Cogat, organismul Ministerului israelian al Apărării care supraveghează afacerile civile în teritoriile palestiniene ocupate.

Conform sursei citate, va fi necesară „o autorizaţie de securitate prealabilă” din partea autorităţilor israeliene pentru a ieşi şi a intra în Fâşia Gaza, în coordonare cu Egiptul şi sub supravegherea misiunii EUBAM Rafah.

O sursă de la graniţa egipteană a declarat sâmbătă pentru AFP că ziua de duminică va fi dedicată în principal pregătirilor şi aspectelor logistice, în special sosirii unei delegaţii a Autorităţii Naţionale Palestiniene.

Punctul de trecere se va deschide duminică „în regim experimental” pentru a permite trecerea răniţilor, înainte de o deschidere regulată luni, au declarat pentru AFP alte trei surse din cadrul punctului de trecere.

„Până în prezent nu a fost încheiat niciun acord privind numărul de palestinieni autorizaţi să intre şi să iasă”, au declarat aceleaşi surse, precizând că Egiptul intenţionează să permită intrarea „tuturor palestinienilor pe care Israelul îi va autoriza să iasă”.

ONU şi numeroase ONG-uri internaţionale aşteaptă cu nerăbdare redeschiderea acestui punct de trecere, dar restricţiile anunţate de Israel sunt departe de a le satisface cererile.

Redeschiderea punctului de trecere Rafah era aşteptată în prima fază a acordului de încetare a focului, intrată în vigoare la 10 octombrie, dar a fost amânată.

SUA au anunţat la mijlocul lunii ianuarie trecerea la a doua fază, în timp ce Israelul şi Hamas se acuză reciproc în fiecare zi de încălcarea acordului de încetare a focului.