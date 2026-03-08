Că România are prea mulți bugetari s-a tot spus în anii trecuți și chiar și în prezent, când guvernul Bolojan vrea să taie minim 10% din posturi. Însă chiar și cu prea mulți angajați, când vine vorba de muncă, prin unele ministere bate vântul. Au simțit asta din plin românii blocați în străinătate, care au sunat la consulate să ceară ajutor.

”Ne-ar trebui alte centrale telefonice, ne-ar trebui un număr semnificativ de mare de persoane în Direcţia consulară, ne-ar trebui consulate cu oameni care au antrenament special pentru situaţii de criză, ne-ar trebui avioane, cum au unele state, avioane militare care sunt de tip A 400, deci avioane foarte mari care pot să facă zboruri. Ministerul de Externe este un minister cu o oarecare modestie şi, aşa cum ştiţi, cere ceea ce credem că este rezonabil”, a declarat Andrei Ţărnea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

”Cu obstinaţie, ne-am încăpăţânat în ultimii ani să organizăm concursuri specific pentru Direcţia consulară pe locurile vacante de mulţi, mulţi ani. Deci chiar cu o schemă mult micşorată, Ministerul de Externe avea un număr semnificativ de locuri în Direcţia consulară vacante, şi în Centrală, şi în misiuni. Deci asta a fost prioritatea numărul unu, pentru că cel mai important element, până la urmă, într-o criză consulară, este factorul uman. Câţi oameni poţi să pui la telefoane, câţi oameni pot să găsească soluţii alternative, câţi bani pot să… Dar, încă o dată, responsabilitatea unui stat, aici nu vorbesc doar de Ministerul de Externe, este faţă de toţi cetăţenii. Dar responsabilitatea primară a Ministerului de Externe este să răspundă celor care cer asistenţă consulară”, a declarat Ţărnea.