Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.

”Din evidenţele MAE, până la acest moment (8 martie 2026), peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. MAE estimează că alţi cca 1.000 de cetăţeni români au ieşit din regiune cu zboruri comerciale operate de liniile aeriene din Dubai, Qatar, Arabia Saudita, Kuweit, Iordania, Egipt sau cu zboruri ale unor agenţii de turism”, a transmis, duminică seară, Ministerul de Externe.

Instituţia mulţumeşte pentru sprijinul acordat în organizarea zborurilor, a transferurilor terestre şi a trecerilor de frontiere autorităţilor din Regatul Arabiei Saudite, Regatul Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Regatul Iordaniei, Sultanatul Oman, Statul Qatar, Statul Kuweit şi Republica Arabă Egipt.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a precizat că situaţia este departe de a fi rezolvată.

”Nu răsuflăm încă uşuraţi pentru că în regiune mai sunt aproximativ 12.500 de cetăţeni români în atenţia serviciului consular, iar dintre aceştia aproximativ 2500 solicită în prezent asistentă pentru revenirea în ţară. Echipele noastre din teren şi din centrala MAE lucrează în continuare fără pauză pentru ca cetăţenii noştri să fie în siguranţă şi să se repatrieze în condiţii sigure. Celula de Criză şi echipele diplomatice şi consulare din regiune continuă eforturile şi au în atenţie în mod deosebit categoriile prioritare: copii, persoane cu urgenţe medicale, femei însărcinate”, a transmis Oana Ţoiu.

Oficialii MAE precizează că Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune, şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetăţenilor români în acest context: https://www.mae.ro/node/68212 .

MAE aminteşte importanţa înregistrării pe platforma https://www.econsulat.ro/.