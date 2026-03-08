La data de 8 martie a.c., în jurul orei 05.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați să intervină pe D.N. 19, în localitatea Sarasău, pentru soluționarea unui accident rutier.

Din verificările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că un bărbat de 31 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a acroșat un stâlp din lemn, un cap de podeț și ulterior, s-a răsturnat într-un șanț.

În urma impactului, conducătorul auto și un pasager au fost răniți, astfel că au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.