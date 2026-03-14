Un nou gest de solidaritate creștină a prins contur în Vălenii Șomcutei, unde o familie din comunitate a primit o locuință nouă, construită în cadrul proiectului eparhial „Construiește o casă, zidește suflete”.

Vizita la fața locului a avut loc în data de 2 martie 2026, când, din încredințarea Iustin Sigheteanul, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, o delegație a Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Episcopiei s-a deplasat în parohie pentru a vedea rezultatul lucrărilor.

Din delegație au făcut parte arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, alături de părinții Andrei Pop, Adrian Morar și arhidiaconul Onuț Păcurar, care au stat de vorbă cu familia beneficiară și cu membrii comunității.

Lucrările de construire a locuinței au fost coordonate de părintele paroh Viorel Zoicaș, cu sprijinul credincioșilor din parohie, care s-au mobilizat pentru a oferi ajutor unei familii aflate în nevoie.

Reprezentanții Episcopiei au subliniat că astfel de inițiative demonstrează puterea solidarității și a implicării comunității. Proiectul „Construiește o casă, zidește suflete” urmărește sprijinirea familiilor vulnerabile prin construirea sau renovarea locuințelor, dar și prin consolidarea spiritului de întrajutorare.

„Această inițiativă este o mărturie vie a grijii față de aproapele și a faptului că, atunci când oamenii se unesc în jurul faptelor bune, pot aduce speranță și bucurie celor aflați în dificultate”, au transmis reprezentanții sectorului social-filantropic.

Acțiunea din Vălenii Șomcutei se înscrie într-o serie de proiecte sociale desfășurate de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, menite să sprijine comunitățile locale și să ofere ajutor concret familiilor aflate în nevoie.