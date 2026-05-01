Potrivit reprezentanților instituției, în data de 1 mai, muzeul va fi închis, marcând sărbătoarea legală. Vizitatorii sunt rugați să țină cont de această modificare, iar conducerea le mulțumește pentru înțelegere.

Activitatea va fi reluată în zilele de 2 și 3 mai 2026, când muzeul va fi deschis publicului și își va aștepta vizitatorii cu programe dedicate observării cerului și explorării universului în cadrul planetariului.

„Descoperă universul! Te așteptăm la planetariu!” este mesajul transmis de organizatori, care invită atât copiii, cât și adulții să participe la experiențele educative oferite.

Programul special vine în sprijinul celor care doresc să îmbine minivacanța de 1 Mai cu activități culturale și științifice.