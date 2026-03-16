Conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere reprezintă o infracțiune și pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

În dimineața de 15 martie a.c., polițiștii orașului Cavnic și cei ai Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au oprit în localitatea Hărnicești un ATV. Din verificările efectuate a reieșit că vehiculul era condus de un bărbat de 59 de ani, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz.