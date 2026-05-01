Azi, în PTF Sighetu Marmației, traficul rutier este restricționat în intervalul orar 09:00–16:00. Traficul pietonal se desfășoară în condiții normale.

Polițiștii de frontieră sigheteni sunt prezenți pe arterele de control și acționează constant pentru monitorizarea situației și pentru asigurarea unui flux sigur și eficient al trecerii frontierei.

După ora 16:00, echipele sunt pregătite să intervină cu stații mobile de control, în funcție de evoluția situației. Se menține permanent legătura cu autoritățile de frontieră din Ucraina, în vederea dispunerii măsurilor necesare.

În zilele de sâmbătă și duminică nu vor fi impuse restricții de circulație.

Rugăm participanții la trafic să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră și să se informeze din surse oficiale înainte de deplasare.