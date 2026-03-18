Armata israeliană a anunţat că Ali Larijani a fost ţinta unui atac aviatic masiv. Șeful temutei forțe paramilitare a Iranului, a fost, de asemenea, ucis. Iranul nu a comentat informațiile. Între timp, continuă atacurile în Orientul Mijlociu. Israelul a lovit ținte din Iran și Liban, iar forțele Teheranului au trimit rachete și drone spre Israel, și alte țări învecinate.

Ali Larijani, în vârstă de 67 de ani, considerat al doilea cel mai puternic om din Iran, s-a remarcat în trecut pentru negocierea acordurilor nucleare cu Occidentul. Presa israeliană relatează că, în momentul atacului, Larijani se afla împreună cu fiul său într-un apartament.

Declarația lui Benjamin Netanyahu – prim-ministrul Israelului: „În această dimineață l-am eliminat pe Ali Larijani. Ali Larijani este șeful Gărzilor Revoluționare, care este banda de gangsteri care conduce de fapt Iranul. Alături de el, l-am eliminat și pe comandantul Basijului – acoliții mafioților, care au răspândit teroare pe străzile Teheranului și alte orașe iraniene împotriva populației. Operăm și acolo; operăm din aer cu avioane Air Force, cu drone.

Subminăm acest regim în speranța de a da poporului iranian o șansă să-l elimine. Nu se va întâmpla dintr-o dată, nu se va întâmpla ușor. Dar dacă vom continua în acest sens – le vom da ocazia să-și ia soarta în propriile mâini.

În paralel, ne ajutăm prietenii americani din Golf. Am avut o conversație lungă cu președintele Trump ieri în această privință. Există cooperare între forțele noastre aeriene și navale, între mine și președintele Trump și oamenii săi. Vom ajuta atât cu atacurile indirecte, care creează o presiune imensă asupra regimului iranian, cât și cu operațiuni directe. Încă mai sunt o mulțime de surprize. „Cu stratageme vom purta război. „Nu vom dezvălui toate stratagemele de aici, dar v-am spus: sunt multe.

Acum, referitor la încă un lucru: cel mai important lucru pentru a câștiga un război este determinarea. Determinare, determinare, determinare. Determinarea conducătorilor, determinarea comandanților, determinarea poporului. Suntem hotărâți să câștigăm și vom reuși aceste lucruri.

Vă cer pur și simplu să ignorați canalele de tristețe. Realizăm realizări istorice. Noi cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la o situatie dupa 7 octombrie cand eram la un pas de prapastie iar acum suntem o putere puternica aproape globala cu prietenul care este superputerea globala luptand umar la umar. Aceasta este deja o realizare extraordinară în fața tuturor amenințărilor care vor veni asupra noastră. Ce altă țară are aceste capacități? Toţi sunt atacaţi aici. Cine are punctele noastre forte, punctele forte ale alianțelor, ale IDF, ale Forțelor Aeriene și ale unui popor puternic? Aşa că fii puternic.

Vreau sa iti spun: te ajutam si pe tine. Tot ce ține de compensare – am instruit să vă prezint planul și, de asemenea, să extindem planul. Pentru a ajuta și Nordul, și pentru a ajuta pe oricine are nevoie, așa cum am făcut-o până acum în „Cu puterea unui leu”, așa cum am făcut-o și anterior în timpul coroanei [pandemiei]. O vom face și mai mult de data asta. „