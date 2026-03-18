Credincioșii sunt invitați să participe la hramul Bisericii romano-catolice „Sfântul Iosif” din Baia Mare, prilej de sărbătoare dedicat ocrotitorului lăcașului de cult.

Sfântul Iosif, tatăl adoptiv al lui Iisus, este prezentat în Noul Testament ca fiind din casa lui David și lucrând ca tâmplar în Nazaret. Logodnicul Fecioarei Maria, acesta a trecut prin momente de cumpănă atunci când a aflat că Maria așteaptă un copil, însă un înger i-a vestit în vis că aceasta este însărcinată prin puterea Duhului Sfânt. Exemplul său de credință și încredere în Dumnezeu rămâne o sursă de inspirație și speranță pentru oameni, mai ales în momentele dificile ale vieții.

Programul liturgic din data de 19 martie va începe la ora 16:30, când Sfânta Liturghie va fi oficiată în limba română de László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea. Vor concelebra PS Eugen Schönberger, episcop romano-catolic de Satu Mare, și László Német, cardinal de Belgrad.

De la ora 18:00, slujba va continua în limba maghiară, fiind celebrată cu predica susținută de László Német, cardinal de Belgrad, și concelebrată de PS Eugen Schönberger, episcop romano-catolic de Satu Mare și de László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea.

Evenimentul reprezintă un moment de comuniune spirituală pentru comunitatea locală, aducând împreună credincioși din diferite confesiuni și etnii și va transmis în direct la Maria Tv.