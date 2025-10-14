Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marși, 14 octombrie, până la ora 15:00, pe str. Oituz din Baia Mare, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

To marți, 14 octombrie,până la ora 14. 00 nu vor avea apă la robinete sighetenii de pe străzile Muzeului, Făget, Mocăniței, unde au loc lucrări de reparații la reteaua de distribuție apă potabilă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.