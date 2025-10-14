Municipiul Baia Mare informează cetățenii că sâmbătă, 18 octombrie, se instituie restricții de circulație privind desfășurarea evenimentului „Închiderea sezonului moto”.

Astfel, ca urmare a solicitării Asociației Nord 6 Riders, s-a aprobat următorul program:

• întâlnirea motocicliștilor și expoziție moto, începând cu ora 10:00;

• paradă moto, care va începe de la ora 13:00, pe următorul traseu: plecare Piața Libertății – str. Gheorghe Șincai – str. George Coșbuc – bd. Decebal – Semilună – bd. Regele Mihai I – girație Dedeman (întoarcere) – bd. Regele Mihai I – str. Gării – bd. Traian (hotel Mara) – bd. Unirii (girație Catedrală) – bd. Unirii – bd. Traian – bd. Republicii – bd. Regele Mihai I – str. 22 Decembrie – str. Andrei Mureșanu – str. Piața Păcii – Piața Libertății – sosire;

• se închide parcarea din Piața Libertății începând cu vineri, 17 octombrie, ora 20:00.