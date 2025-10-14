Anul școlar 2025–2026 continuă să respecte structura pe module, iar elevii din toată țara beneficiază de vacanța de toamnă 2025 la finalul lunii octombrie. Această pauză marchează trecerea de la primul la al doilea modul de cursuri. Iată care sunt datele stabilite de Ministerul Educației în calendarul oficial.

Vacanța de toamnă 2025 este programată să înceapă sâmbătă, 25 octombrie, imediat după încheierea primului modul de cursuri, care se finalizează vineri, 24 octombrie 2025.

Astfel, elevii vor avea o săptămână liberă, urmând să revină la școală în prima zi de luni din noiembrie. Această vacanță este valabilă pentru toți elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal.

Structura modulară a anului școlar permite astfel o pauză la fiecare 6–8 săptămâni de cursuri, pentru a combate oboseala și a susține randamentul elevilor.

După vacanța de toamnă, elevii revin în bănci luni, 3 noiembrie 2025, când începe modulul al doilea al anului școlar.

Acest modul va dura 7 săptămâni, până vineri, 19 decembrie 2025, când începe vacanța de iarnă.

Modulul al doilea este una dintre cele mai concentrate perioade din an, având cursuri fără întreruperi sau vacanțe intermediare. Profesorii folosesc adesea acest interval pentru evaluări importante, teste semestriale și proiecte.

Imediat după finalul modulului al doilea, elevii intră în vacanța de iarnă, care începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se încheie duminică, 5 ianuarie 2026.

Elevii vor reveni la școală luni, 6 ianuarie 2026, odată cu începutul modulului al treilea.

Această vacanță include sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, oferind timp pentru odihnă, activități în familie și reluarea energiei pentru perioada următoare de cursuri.