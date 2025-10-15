Reprezentanții ital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 15 octombrie, între orele 9.00 și 15.00, ăe str. George Coșbuc , nr.1 – nr.12 pentru lucrări de reparații și modernizare la rețeaua publica de alimentare cu apă.

Tot miercuri, în același interval de ore, va fi întreruptă furnizarea api potabile pe str. Culturii pentru lucrări de modernizare (cuplare) la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Lucrări de modernizare la stația de pompare apă potabilă întreruperi temporare în furnizarea apei potabile între orele 8.00 și 15.00 pe str. Viilor.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.

Pe str. Victoriei (partea stângă) între VIVO Mall și restaurant PRONTO până la ora 14.00 se execută lucrări de reparații la reteaua de distribuție apă potabilă și este întreruptp furnizarea apei.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.