Sărbătoare în această seară, la Biserica romano-catolică Sf. Anton din Baia Mare. În cadrul liturghiei de la ora 18.00, Surorile Ursuline ne invită la hramul și la jubileul de 25 de ani de prezență și de misiune în Baia Mare. Celebrarea solemnă va fi prezidată de PS Eugen Schönberger, episcopul Diecezei de Satu Mare. Liturghia va fi transmisă pe Maria Tv.

Congregația Surorilor Ursuline din Baia Mare are vechime în comunitate, ele începându-și activitatea aici în anii ‘90. S-au implicat în nenumărate activități caritabile dedicate atât bătrânilor, cât și tinerilor și copiilor.

Legenda spune că Sfânta Ursula a fost o prințesă romano-britanică, care, la cererea tatălui ei a ridicat ancora să se alăture viitorului ei soț, împreună cu alte 11.000 de slujitoare virgine. Cu toate acestea, o furtună miraculoasă le-a adus peste mare, într-o singură zi într-un port dunde Ursula a declarat că, înainte de căsător va întreprinde un pelerinaj prin Europa. Ea s-a îndreptat către Roma, împreună cu slujitoarele sale și, spune legenda, l-a convins pe Papa Curiacus (necunoscut în evidențele pontificale), și pe episcopul Sulpicius să i se alăture. S-a stabilit la Koln, care ulterior a fost asediat de huni. După cucerirea orașului toate fecioarele au fost decapitate într-un masacru. Se crede că însuși conducătorul hunilor a omorât-o pe Ursula în anul 383.