Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc miercuri dimineața la ora 7.57 în județul satu Mare.

Acesta a avut magnitudinea 4 și s-a produs la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea oraşelor Satu Mare (22 km), Baia Mare (34 km), Zalău (55 km).

Seisme au fost și luni dimineață și duminică seara.

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km vest de Focşani, 67 km nord de Buzău, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud-vest de Bârlad, 91 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

De asemenea, duminică seara, la ora 20:48, tot în zona seismică Vrancea, dar în judeţul Buzău, s-a consemnat un cutremur slab cu magnitudinea 3,7, la adâncimea de 121,6 km. Acesta s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov, 71 km nord-est de Ploieşti.