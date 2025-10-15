Direcția de Asistență Socială Baia Mare în parteneriat cu Asociatia pentru SMURD Maramures și Meditech SRL organizează, în fiecare săptămână, sesiuni gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), în punctele cheie din oraș.

Următoarele două sesiuni se vor desfășura pe 16 octombrie 2025, de la ora 10:00, la:

– Primăria Municipiului Baia Mare, Str. Gheorghe Șincai, nr. 37;

– Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Str. Culturii, nr. 7.

Participanții vor învăța cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să apeleze eficient serviciul 112, cum să aplice tehnicile de suport vital de bază și cum să utilizeze un AED.

Instruirea este deschisă tuturor, fără taxă de participare!