La finalul săptămânii trecute, polițiști din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au desfășurat o acțiune de amploare, pentru prevenirea și conștientizarea în zona trecerilor la nivel de cale ferată din județ.

Scopul principal al acestei acțiuni a fost informarea și, mai ales, sensibilizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile majore la care se expun atunci când aleg să traverseze calea ferată fără respectarea normelor legale.

Astfel, au fost oprite pentru verificări 25 de autoturisme, aflate în proximitatea trecerilor la nivel cu cale ferată, în Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Jos și Ulmeni.

Polițiștii au dispus măsurile legale în situațiile în care au constatat abateri și le-au explicat conducătorilor auto faptul că o alegere ilegală, făcută de multe ori din grabă sau din obișnuință, poate avea consecințe tragice.

Astfel, politistii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 5.500 de lei. Ca măsură complementară s-a dispus reținerea unui permis de conducere și a unui certificat de înmatriculare.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic câteva măsuri pentru prevenirea evenimentelor rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată:

– Respectați regulile de circulație cu strictețe. Consecințele pot fi devastatoare!

– Opriți în mod obligatoriu la trecerile semnalizate cu „STOP”;

– Reduceți viteza și asigurați-vă temeinic înainte de traversare;

– Respectați semnalizarea acustică și luminoasă și evitați forțarea trecerii, înainte ca barierele să fie complet ridicate.