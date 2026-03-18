Pompierii au fost solicitați astăzi să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație uscată și pădure, în zona localității Suciu de Sus, transmite ISU Maramureș.

La fața locului au ajuns o autospecială de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru muncă operativă, un vehicul de teren (UTV), o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj de prim ajutor SMURD, SVSU Suciu de Sus, cu 13 voluntari, SVSU Târgu Lăpuș cu o autospecială de stingere, precum și lucrători ai Ocolului Silvic Groșii Țibleșului.

Totodată, a fost solicitat sprijinul Salvamont Maramureș pentru efectuarea unei recunoașteri aeriene, cu drona, precizează sursa citată.

