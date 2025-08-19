Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a obținut astăzi, 19 august 2025, o primă victorie semnificativă în fața procurorilor DNA. Tribunalul Maramureș a decis ca Direcția Națională Anticorupție să îi restituie suma de 150.000 de dolari, bani confiscați în dosarul cunoscut sub denumirea „Mită pentru pirită”.

Decizia instanței reprezintă primul succes major pentru Cherecheș în fața acuzațiilor formulate împotriva sa și confirmă, potrivit avocaților săi, că multe dintre măsurile luate de anchetatori au fost nejustificate.

Dosarul, aflat pe rolul instanțelor de aproape șapte ani, a vizat presupuse fapte de corupție și tranzacții comerciale controversate legate de transportul piritei aurifere. În toată această perioadă, fostul edil a reclamat tergiversări și abuzuri procedurale, care au împiedicat finalizarea rapidă a procesului.

Hotărârea de astăzi nu este definitivă și poate fi atacată de DNA la Curtea de Apel Cluj, însă pentru Cătălin Cherecheș reprezintă o confirmare că lupta sa în instanță începe să dea roade.