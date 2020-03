Autoritățile au emis o hartă a zonelor unde sunt cei mai mulți pacienți bolnavi cu COVID 19.

Zona rosie:

 China continentala:

 Provincia Hubei (inclusiv orasul Wuhan)

 Orasele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,Taizhou din Provincia Zhejiang

 Italia:

 Regiunea Lombardia:

Codogno

Castiglione d’Adda

Casarpusterlengo

Fombio

Maleo

Somaglia

Bertonico

Terranova dei Passerini

Castelgerundo

San Fiorano

 Regiunea Veneto

Vo Euganeo

 Coreea de Sud:

 Daegu (oras)

 Cheongdo (judet)

Persoanele care vin din zona rosie intra in carantina timp de 14 zile, in spatii

special destinate in acest scop, imediat dupa revenirea in Romania.

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Zona galbena:

 Alte provincii / orase din China continentala

 Alte localitati din Regiunea Lombardia si Regiunea Veneto

 Regiunea Emilia-Romagna

 Alte judete si localitati din Coreea de Sud

 Iran

Persoanele care vin din zona galbena intra in auto-izolare la domiciliu timp de 14 zile, imediat dupa revenirea in Romania.