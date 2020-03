Ca sa dea satisfactie intereselor straine, guvernul Iohannis-Orban vrea sa puna pe butuci cresterea porcilor in gospodariile personale. ANSVSA a publicat un proiect de ordin care, odata intrat in vigoare, va nimici productia autohtona de carne de porc. Interzicerea cresterii animalelor la sate, si asa depopulate de exodul tinerilor, va face imposibila viata la tara intr-o Romanie pe jumatate rurala (Proiectul), scrie luju.ro

Vineri, 28 februarie 2020, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – in fruntea careia se afla Robert Viorel Chioveanu – a modificat a doua oara proiectul de ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de porcine si pentru modificarea si completarea unor norme sanitar-veterinare .

Partea cu adevarat criminala a proiectului de ordin al ANSVSA se gaseste la pagina 16, unde institutia propune nici mai mult, nici mai putin decat interzicerea reproducerii porcilor in gospodariile unde acestia sunt crescuti numai pentru ingrasare si sacrificare, precum si interzicerea miscarii porcinelor vii in exploatatiile nonprofesionale. Adica in exploatatiile de subzistenta. Mai pe romaneste: in micile gospodarii, unde porcii sunt crescuti pentru ingrasare si pentru consumul familial.

Masura este cu atat mai crancena, cu cat aproape jumatate din populatia Romaniei traieste in mediul rural, bazandu-se in mare parte pe productia proprie de hrana. Or, in plus fata de distrugerea productiei autohtone si acapararea pietei de produsele straine, masura ticluita de regimul Iohannis-Orban va pustii pur si simplu satele romanesti, si asa depopulate de exodul tinerilor in mediul urban si in strainatate.

Gogorita pe care o arunca pe masa ANSVSA – institutie care functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului – se refera la asa-zisul risc de raspandire a pestei porcine africane in Romania.