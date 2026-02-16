De la miting încoace, gura nu-i mai tace, apa nu-i mai place deputatului maramureșean Daniel Ciornei care și-a dat drumul la vorbă și turuie la nivel înalt pe rețelele sociale.

Nu-i problemă că vorbește de una de alta, necazul e că minte de cum deschide gurița neacordată la cerințele și pretențiile minime pe care ești îndreptățit să le ai de la un ales trimis în parlamentul țării.

În plus nici cunoștințele deținute în cutia de deasupra gâtului nu sunt în măsură de a fi difuzate și percepute în spațiul public, fiind un amalgam de inepții și prostii. Se pare că ieșitul cu capra la plimbare prin Baia Mare i-a dezlegat limba, iar maxilarul încleștat a prins mișcare.

Vineri după-amiază s-a produs o avarie majoră la una din conductele de alimentare cu apă potabilă a municipiului, într-o zonă greu accesibilă, pe malul râului Săsar. Practic, datorită alunecării malului, conducta magistrală s-a rupt. Operatorul de apă și canal a intervenit dar, cu toate eforturile făcute, a fost nevoie de circa 24 de ore până la remedierea situației.

Sâmbătă, în jurul prânzului m-am dus, încărcat de nervi, până la locul avariei și mi-am dat seama de gravitatea situației. Sincer am apreciat eforturile depuse, preocuparea și dorința de a remediat cât mai repede defecțiunea apărută.

Căprarul demnitar s-a filmat în bucătărie vorbindu-ne despre problemele ivite la conducă, cerând lămuririi, după care s-a apucat să ne spună că prețul apei potabile în Baia Mare este cel mai ridicat din țară. Doar că lucrurile nu stau deloc așa, tarifele practicate la noi ne situează pe la mijlocul „clasamentului” național.

Nu spune nimeni că apa și canalizarea sunt ieftine, doamne ferește-ne, dar căprarul minte cu dezinvoltură, apăsă cifrele, încearcă să fie convingător fără să se uite pe rapoartele naționale oficiale, actualizate chiar spre sfârșitul lunii ianuarie. De să se obosească documentându-se, e mai ușor să minți cu nerușinare că n-ai să dai le nimeni socoteală.

Apoi a dat drumul la robinet să ne arate că apa nu este limpede. Nici nu putea fi. Oriunde se întâmplă avarii de acest gen, trebuie o perioadă de timp până ce apa revine la parametrii calitativi obișnuiți. De fapt, în comunicatele date de VITAL, consumatorii erau atenționați asupra acestui aspect. În zadar, plimbărețul de capre avea impresia că ne spune o mare noutate pe care doar el a aflat-o.

„Uitați-vă, nu e bună nici de băut, nici de prepararea hranei, nici de…”, spunea împiedicatul în vorbă și gând. Din câte am văzut nu m-aș mira dacă la viitoarea postare ne-ar spune că zăpada e albă. Că are potențial suficient pentru asta…

Grigore Ciascai