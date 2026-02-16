La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, în weekend, 169 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor: sâmbătă 125, iar duminică 44.

În Maramureș situația a stat astfel: 5 apeluri sâmbătă, 6 duminică.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

În cazul intervențiilor la nivel național au fost salvate 174 de persoane. Dintre acestea, 57 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 75 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.