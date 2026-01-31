Catherine O’Hara, actrița care a intrat în istoria cinematografiei ca mama lui Kevin din „Singur acasă” și care a cucerit o nouă generație cu rolul din „Schitt’s Creek”, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmată de managerul său pentru People, fără a fi oferite alte detalii despre cauzele decesului.

Catherine O’Hara s-a născut în Toronto, în 1954, fiind al șaselea copil dintr-o familie cu șapte copii. Tatăl ei a lucrat pentru căile ferate, iar mama sa era agent imobiliar. Primul ei rol a fost unul neașteptat: Fecioara Maria într-o piesă de Crăciun. După terminarea liceului, O’Hara s-a angajat ca ospătăriță la celebrul teatru de improvizație Second City din Toronto, unde i-a urmărit pe greii comediei de la acea vreme.

Debutul cinematografic al lui Catherine O’Hara a avut loc în 1980, în filmul „Double Negative”. Au urmat apariții în „After Hours” (1985), regizat de Martin Scorsese, și „Heartburn” (1986).

În 1988, a interpretat-o pe Delia Deetz în „Beetlejuice”, rol pe care l-a reluat și în continuarea din 2024, „Beetlejuice, Beetlejuice”. În 1990, a devenit cunoscută unei noi generații de spectatori în rolul mamei copleșite din „Home Alone”. „Este un film perfect, nu-i așa?”, spunea ea pentru în 2024.

O’Hara a reluat rolul și în „Home Alone 2: Lost in New York” (1992). Alte apariții notabile din anii ’90 includ vocea personajului Sally în „The Nightmare Before Christmas” (1993) și rolul din „Wyatt Earp” (1994).

Din 2015 a prins un nou val de popularitate datorită rolului Moira Rose din serialul de succes „Schitt’s Creek”. Seria i-a adus premii prestigioase, precum Globul de Aur, Emmy și SAG.