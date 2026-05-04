Pe 10 mai 2026, între orele 10:00 și 18:00, băimărenii sunt invitați în Piața Libertății la o acțiune cu totul aparte: o campanie de informare și conștientizare despre siguranța rutieră, organizată de Clubul Rotaract Baia Mare T.E.A.M, în parteneriat cu MERLIN Auto, IPJ Maramureș și ISU Maramureș și Serviciul de Ajutor Maltez. Evenimentul este deschis publicului larg, cu intrare liberă.

Programul zilei include activități interactive pentru toate vârstele: un simulator de tip „Crash”, ochelari VR pentru simularea efectelor alcoolului la volan, un curs de prim-ajutor realizat de Serviciul de ajutor Maltez, o simulare de descarcerare realizată de echipajele ISU, experiențe educaționale marca IPJ, instructaj de prevenție IPJ/ISU — și un corner special dedicat celor mici.

Ziua vine și cu o serie de surprize pentru participanți, printre care o tombolă organizată de partenerul MERLIN Auto, unde poți câștiga o mașină pentru un weekend întreg, cu rezervorul plin, alături de alte premii atractive.

Inițiativa vine într-un context în care accidentele rutiere rămân una dintre principalele cauze de deces și vătămare corporală în România. Prin activitățile propuse, organizatorii își propun să transforme o zi de weekend într-o lecție practică și memorabilă despre responsabilitatea la volan.

