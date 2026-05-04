La data de 3 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină într-un caz de violență domestică.

La fața locului, din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, în timp ce se afla la domiciliu, o femeie de 32 de ani ar fi fost agresată fizic, în repetate rânduri, de soțul său. Totodată, victimei i-ar fi fost creată o stare de temere, după ce bărbatul i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

În urma evaluării situației de la fața locului, polițiștii au constatat că există risc iminent ca viața, întegritatea fizică și psihică a victimei să fie pusă în pericol, astfel că au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, iar sub coordonarea procurorului de caz continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor și dispunerii măsurilor legale.

De asemenea, polițiștii monitorizează respectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție provizoriu pentru siguranța victimei și pentru preîntâmpinarea comiterii unor alte fapte care contravin legii.