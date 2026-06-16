Lanul de lavandă din Groși își redeschide porțile pentru cea de-a VII-a ediție a Sărbătorii Lavandei, un eveniment devenit deja tradiție în Maramureș și așteptat cu drag de iubitorii naturii și ai momentelor petrecute în aer liber.

În perioada 19–21 iunie, vizitatorii sunt invitați să descopere frumusețea câmpurilor înflorite, să se bucure de apusuri spectaculoase și să petreacă timp de calitate într-un cadru de poveste.

Ediția din acest an are o încărcătură emoțională aparte pentru organizatori. Ziua de 19 iunie este dedicată memoriei lui Giovanni, cel care a pus suflet în acest proiect și a contribuit la transformarea lui într-un loc special pentru comunitate și turiști deopotrivă.

„Cel mai frumos mod de a-i păstra vie amintirea este să umplem acest loc de zâmbete și bucurie, continuând povestea pe care a început-o cu atâta drag”, transmit organizatorii.

Pe lângă plimbările printre rândurile parfumate de lavandă și sesiunile foto la apus, participanții vor putea descoperi produse din lavandă și surprize pregătite de producători locali.

Organizatorii anunță că programul complet și detaliile logistice vor fi comunicate în perioada următoare. Accesul se va face pe bază de donație.