Nu știu dacă vă dați seama, dar România trăiește astăzi aceeași poveste la toate nivelurile. De la București până la Târgu Lăpuș. Aceeași rețetă, aceleași jocuri, aceleași trădări născute din calcule mărunte și din slăbiciunea unor oameni care aleg întotdeauna calea mai ușoară.

Privind ce s-a întâmplat zilele acestea în politica națională și comparând cu alegerea viceprimarului din Târgu Lăpuș, observi aceeași strategie. Atunci când cineva aflat la putere vrea să slăbească un adversar, nu îl atacă frontal. Ar fi prea riscant. Mai ales cand e mai slab că adversarul. În schimb, caută o fisură în echipa adversarului. Găsește omul dispus să schimbe tabăra, să-și abandoneze colegii și să se lase folosit ca instrument. Cum ar zice alții, caută un trădător de serviciu.

La București, adevărata amenințare pentru actualul președinte era chiar Ilie Bolojan. Pe fondul popularității, al credibilității și al încrederii pe care o generează, el reprezenta singura figură capabilă să schimbe echilibrul de putere. Tocmai de aceea, lovitura nu trebuia dată direct asupra lui, ci asupra echipei sale.

La Târgu Lăpuș, povestea s-a petrecut aproape la indigo. Omul ales să joace rolul alternativ nu reprezintă și nu va reprezenta vreodată o amenințare reală pentru actuala administrație. Nu are profilul, nu are tracțiunea și nu are capacitatea de a construi o majoritate în jurul său. Singurul care putea deveni o provocare serioasă era Mihai Timbuș. S-a demonstrat și la alegerile local din 2024. Și, la fel ca în politica mare, soluția a fost simplă: slăbește echipa celui care poate crește, identifici trădătorul și îi promiți marea cu sarea.

Diferența este că la nivel local ecuațiile nu și le face singur primarul. Nu cel din Târgu Lăpuș. Acolo există o adevărată „profesoară de geometrie politică”, o doamnă care trasează liniile, unghiurile și triunghiurile puterii. Prietenii o cunosc. Numele ei este Neculina. O adevărată doamnă Isoscel a vremurilor noastre, atentă la fiecare mutare și la fiecare raport de forțe.

Și atunci apare întrebarea: de ce aleg unii să trădeze?

Pentru că este mai simplu să stai lângă putere decât lângă opoziție. Este mai simplu să te aliniezi decât să construiești. Este mai simplu să primești decât să lupți pentru ceva nou. Iar când nu ai construit nimic toată viața ta, poate că trădarea ajunge să pară singura alegere logică.

Numai că istoria politică are un obicei ciudat. Trădătorii sunt utili doar o vreme. Liderii adevărați rămân.

În ambele situații, atât Ilie Bolojan, cât și Mihai Timbuș au trecut prin aceeași încercare: oameni din propriul cerc au ales drumul mai scurt. Și totuși, în ambele cazuri, liderii au fost reconfirmați de colegii lor, iar cei care au schimbat tabăra s-au ales cu ceea ce politica oferă inevitabil: o etichetă greu de șters: Cea de trădător!

Există însă și o diferență. Pe Veștea îl critică mii de oameni din locuri unde poate nu a fost niciodată. Este simplu să scrii un comentariu despre un politician național. La nivel local este mai greu. Aici oamenii se cunosc. Se întâlnesc pe stradă. Se privesc în ochi. Dar chiar și așa, indignarea există. Și crește. Pentru că oamenii simt că ceva nu este în regulă atunci când un premier liberal ajunge să depindă de voturile PSD. La fel cum nu este firesc ca un viceprimar PSD să fie ales cu voturile liberalilor din Târgu Lăpuș.

Dar aceasta este politica românească. O lume a calculelor reci, a combinațiilor și a jocurilor de culise. Iar tocmai din cauza acestor aranjamente, din cauza acestor compromisuri care sfidează logica alegătorului, AUR-ul ajunge să aibă favorit in toate sondajele.

Cunoscându-i pe cei doi protagoniști ai acestei parabole, îndrăznesc să spun un lucru. Ilie Bolojan mai are multe capitole de scris în politica românească.

Iar pentru Mihai Timbuș, Târgu Lăpuș este o pălărie prea mică. Nu a purtat-o încă. Nu pentru că nu ar putea, ci pentru că unii au avut grijă să o țină agățată în cui. Mai ales președinta Biroului Electoral Local, aceeași profesoară de mai sus.

Însă politica are memorie, iar oamenii au răbdare. Iar în 2028, cu toate figurile geometrice, cu toate triunghiurile și cu toate jocurile meschine desenate pe tabla puterii, Mihai Timbuș poate deveni primar. Poate din partea PSD, poate independent, poate din partea AUR, poate chiar din PNL.

Pentru că, la final, oamenii nu votează formule. Votează caractere. Iar Herman n-are!

Andrei Buda