Pe 8 ianuarie 2010, a avut loc ceremonia de înființare a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul ISU Maramureș.

La acea dată s-au inaugurat 3 stații, Baia Mare, Sighetu Marmației și Vișeu de Sus.

De atunci, în cadrul ISU Maramureș s-au inaugurat mai multe puncte de lucru SMURD

„Felicitări pentru cei 16 ani de dăruire, profesionalism și nenumărate vieți salvate. Sunteți un exemplu de curaj și sacrificiu pentru comunitate. Suntem mândri de tot ce am realizat împreună în acești ani! Succes și misiuni ușoare în continuare!”, se aratő pe pagina ISU Maramureș.