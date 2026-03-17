În 10–11 martie a avut loc, la Centrul Spiritual Manresa din Cluj- Napoc, întâlnirea Națională a Responsabililor pentru Pastorația Familiei din diecezele și eparhiile din România.

Gazda întâlnirii a fost în acest an Arhiepiscopia romano-catolică de Alba Iulia, organizată la inițiativa Preasfinției Sale József Csaba Pál, episcop de Timișoara și președinte al Comisiei pentru Familie din cadrul Conferinței Episcopilor din România. Au participat 72 de persoane, Eparhia de Maramureș fiind reprezentată de părintele Daniel Piț, responsabil eparhial cu pastorația familiilor și de familia Cătălin și Adriana Mihale.

Tema întâlnirii a fost „Întâlnirea cu Hristos și urmarea Lui în viața matrimonială”, invitatul special fiind doamna prof. dr. Gabriella Gambino, subsecretar al Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață.

Au participat ÎPS Gergely Kovács, arhiepiscop de Alba Iulia, PS László BÖCSKEI, președintele Conferinței Episcopilor din România și PF Claudiu POP, arhiepiscop major.

În conferința sa, prof. dr. Gabriella Gambino a subliniat importanța unei pastorale transversale pentru familie, deoarece familia cuprinde toate etapele vieții, de la copilărie la bătrânețe, vorbind astfel despre sacramentul căsătoriei: „Căsătoria trebuie prezentată și anunțată ca o vocație care, la fel ca vocația la viața consacrată, trebuie să fie înrădăcinată în credință și supusă unui discernământ personal atent, merită să fie însoțită cu atenție de Biserică… „deoarece taina cununiei este o vocație baptismală – și statistic este vocația majorității persoanelor botezate din lume – este sarcina Bisericii să propună plinătatea harului sacramentului, astfel încât soții, alături de slujitorii hirotoniți, să poată contribui și ei la zidirea Bisericii și la Noua Evanghelizare. Familia creștină în sensul deplin, adică cea în care se caută să se `respire` credința – este spațiul uman pentru întâlnirea cu Hristos”.

Zilele petrecute la centrul spiritual au cuprins momente de formare, dar și de spiritualitate, prin celebrarea Sfintei Liturghii zilnice și a rugăciunilor rostite împreună.

În cea de-a doua zi, doamna prof. dr. Gabriella Gambino a susținut prelegerea cu tema „Biserica domestică și misiunea”, în care a subliniat faptul că „Pastorația vieții conjugale și familiale trebuie să fie de natură permanentă”, întrucât „este important să ajutăm familiile să descopere că viața creștină începe acasă, acolo unde familia trăiește și crește, unde activitățile zilnice normale ale familiei pot constitui o adevărată `liturghie` a vieții de familie, marcată de anumite momente capabile să reveleze valoarea sacra a anumitor dinamici naturale, în care se manifestă rolul regal, preoțesc și profetic al fiecărui membru al familiei”. Doamna profesor a vorbit despre „o dimensiune profund spirituală vieții cotidiene, conducând atenția asupra dimensiunii interioare pentru a înțelege prezența lui Dumnezeu”.

„Întâlnirea Națională a Responsabililor pentru Pastorația Familiei, organizată la Centrul spiritual Manresa din Cluj, a fost o experiență plină de har și de speranță. A fost încurajator să vedem atâtea comunități implicate și oameni dedicați (atât preoți, cât și laici) care, cu răbdare și generozitate, îi însoțesc pe cei care se pregătesc pentru căsătorie și sprijină familiile care trăiesc deja această aventură. Într-o perioadă în care vocația la căsătorie pare tot mai puțin aleasă, întâlnirea ne-a reamintit un lucru simplu: schimbările mari încep cu pași mici. Iar fiecare dintre noi poate face câte un pas – prin încurajare, exemplu, prezență și rugăciune – pentru a-i sprijini pe cei din jur să descopere frumusețea acestei vocații și a vieții de credință.

A fost o experiență care inspiră și care ne amintește că, atunci când lucrăm împreună, putem sprijini tot mai multe familii să descopere frumusețea și plinătatea acestei vocații”, a afirmat în urma participării la întâlnire doamna Adriana Mihale, delegat din partea Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș.

„Întâlnirea anuală a Responsabililor pentru Pastorația Familiei este un moment de comuniune, formare și împărtășire a experiențelor pastorale a reprezentanților din eparhii si dieceze. Prezența doamnei Gabriela Gambino la întâlnirea din acest an a fost foarte benefică pentru noi, prezentându-ne perspectiva și viziunea Sfântului Scaun asupra modului de muncă în pastorația familiei. Am rămas plăcut impresionați de grija Bisericii Catolice pentru familii și de cât de bine este cunoscută situația actuală a realității în lume”, a transmis părintele Daniel Piț, responsabil pentru pastorația familiilor din Eparhia de Maramureș .

Următoarea întâlnire va avea loc pe data de 9-10 martie 2027, urmând ca locul desfășurării ei să fie comunicat ulterior.