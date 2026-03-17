Au fost deschise înscrierile pentru cea de-a V-a ediție a Festivalului–Concurs de Cântări Religioase „Cântați Domnului Cântați”, un eveniment dedicat promovării muzicii religioase și valorilor spirituale, organizat de Centrul Cultural Sighetu Marmației, în parteneriat cu Parohia Catedralei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Sighetu Marmației.

Organizatorii invită toți cei pasionați de cântarea bisericească să se alăture unei manifestări în care talentul și credința se împletesc într-un cadru plin de emoție și armonie. Festivalul își propune să aducă împreună participanți care, prin glasurile lor, slăvesc pe Dumnezeu și transmit frumusețea muzicii religioase.

Termenul limită pentru înscrieri este 28 martie, iar cei interesați sunt încurajați să profite de această oportunitate de a participa la un eveniment cu puternică încărcătură spirituală.

Festivalul promite o experiență deosebită, în care muzica devine punte între oameni și credință, într-o atmosferă de comuniune și bucurie.

Evenimentul se va desfășura în 5 aprilie, începând cu ora 15.00, la Centrul Cultural Pastoral din Sighetu Marmației.