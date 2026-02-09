Biserica catolică o comemorează anual, la data de 22 mai, pe Sfânta Rita de Cascia, cunoscută ca ocrotitoarea cauzelor imposibile și a situațiilor fără speranță. În acest context, la Biserica Sfânta Treime, conform tradiției locale, credincioșii se pregătesc pentru sărbătoarea sfintei prin Novenă sau devoțiunea celor 15 zile (sau joi), o devoțiune specială desfășurată în fiecare zi de joi.

Rugăciunea va avea loc în cadrul Sfintei Liturghii celebrate la ora 8.00, iar prima întâlnire de rugăciune este programată pentru joi, 12 februarie.

Sfânta Rita s-a născut în jurul anului 1381, în localitatea Roccaporena, din regiunea Umbria, în apropiere de Cascia. Nașterea sa a fost vestită, potrivit tradiției, de o voce cerească, după ani de rugăciuni ale părinților, iar copila a primit numele Rita, care înseamnă „mărgăritar”.

Deși și-a dorit viața monahală, Rita a fost obligată de părinți să se căsătorească de tânără. A avut un soț violent, însă prin răbdare, ascultare și credință, a reușit să-i schimbe inima și să-l apropie de Dumnezeu. După moartea tragică a soțului și pierderea celor doi copii, Rita a intrat în mănăstirea augustiniană „Sfânta Maria Magdalena” din Cascia.

Remarcată prin răbdare, ascultare și evlavie, Sfânta Rita a trăit o viață de suferință și dăruire totală. În timp ce se ruga în fața crucifixului, a primit stigmatul unui spin din coroana de spini a Mântuitorului, care i-a provocat o rană adâncă și dureroasă. Ultimii ani din viață i-a petrecut imobilizată la pat, slăbită de boală, post și muncă.

Sfânta Rita a trecut la cele veșnice la 22 mai 1457. Trupul său nu a fost niciodată îngropat, deoarece, în mod miraculos, nu a cunoscut putrezirea. A fost canonizată de Papa Leon al XIII-lea, în anul 1900.

De peste șase secole, Sfânta Rita este sprijin pentru cei care se confruntă cu situații fără ieșire. Ea este considerată ocrotitoarea celor disperați, a mamelor și a persoanelor care se confruntă cu infertilitatea. Simbolul său artistic este trandafirul, iar cu ocazia sărbătorii liturgice, în mod tradițional, florile sunt binecuvântate în biserici.