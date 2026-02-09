În acest sfârșit de săptămână, aproximativ 150 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș au efectuat peste 50 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane.

În această perioadă, în cadrul misiunilor specifice, au fost legitimate aproximativ 70 de persoane și, în urma abaterilor legale constatate cu prilejul verificărilor, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 8.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații nepermise sau apelare la mila publicului, fapte stabilite de prevederile Legii nr.61/1991 (R) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

De asemenea, pentru pătrunderea cu snowmobile în fondul cinegetic, două persoane au fost sancționate contravențional cu 1000 de lei. Totodată, pe pârtia de schi de la Cavnic, două persoane au fost sancționate pentru consum de alcool pe pârtie, iar o persoană pentru pătrunderea pe pârtie fără a deține echipament adecvat.

Sâmbătă 07 februarie, jandarmii maramureșeni au întocmit actele de sesizare pentru două infracțiuni de loviri și alte violențe, dar și pentru o infracțiune de tulburare a ordinii și liniștii publice. Dintre acestea, două infracțiuni au fost sesizate în comuna Groșii Țibleșului ( loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice), iar una în municipiul Baia Mare. Aceste fapte sunt prevăzute de art 193, din Codul Penal.

Jandarmeria Maramureș își reafirmă angajamentul de a fi mereu în slujba comunității, asigurându-i totodată pe cetățeni de aplicarea fermă a legii și de protecția participanților.