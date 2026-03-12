Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, o ordonanță de urgență care clarifică regimul administrativ al bazelor sportive și taberelor pentru tineret aflate în proprietatea statului și deschide calea pentru transferul acestora către autoritățile locale. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit șefului Executivului, actul normativ vizează 1.034 de baze sportive și tabere existente în toate județele țării. Până în prezent, multe dintre aceste active nu aveau o situație administrativă clară, fapt care a blocat investițiile și lucrările de modernizare.

Prin ordonanța adoptată, aceste active vor trece în administrarea Agenția Națională pentru Sport, etapă necesară pentru demararea procesului de descentralizare către autoritățile locale.

„Am discutat astăzi cu domnul Bogdan Matei despre pașii următori. În acest moment, din cele 41 de județe ale țării, aproximativ două treimi nu au probleme juridice, ceea ce înseamnă că bazele sportive din aceste județe pot fi transferate rapid”, a precizat premierul.

Probleme juridice în unele județe

În aproximativ o treime dintre județe există însă situații în care terenurile pe care sunt construite bazele sportive sunt solicitate pentru retrocedare, iar aceste cazuri vor trebui analizate și clarificate înainte de transfer.

În perioada următoare, Guvernul va transmite adrese către toate consiliile județene. După adoptarea hotărârilor necesare la nivel local, Executivul va putea aproba transferul bazelor sportive județ cu județ.

Personalul va fi preluat, destinația sportivă rămâne

Transferul către autoritățile locale va include și personalul care administrează aceste baze, cu asigurarea salarizării. Totodată, autoritățile care vor prelua aceste active vor avea obligația de a păstra destinația sportivă a acestora.

Estimarea Guvernului este că procesul de transfer ar putea fi finalizat în aproximativ șase luni.

„Scopul este ca autoritățile locale să poată începe cât mai repede lucrările de reabilitare, să pună aceste baze în valoare și să le redea comunităților. Este un pas important pentru ca infrastructura sportivă să fie administrată mai aproape de comunități”, a mai transmis premierul.

Prin această măsură, Executivul urmărește revitalizarea infrastructurii sportive din România și redarea acestor spații pentru activități sportive, în special pentru tineri. ⚽🏃‍♂️

