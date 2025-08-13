Întrucât în ultima perioadă în mai mult zone ale județului s-a semnalat prezența mai multor urși în apropierea caselor locuite, a unor ferme sau stâne de oi, jandarmii ne oferă câteva sfaturi utile pentru aceste situații:

-nu porniți singur în pădure, pe drumuri sau în zone izolate;

-faceți zgomot, vorbiți tare astfel încât să fiți auziți de animalele sălbatice care se vor îndepărta. Puteți purta agățat de rucsac un clopoțel care va face zgomot sau un fluier;

-evitați deplasările în zonele împădurite când este ceață sau pe vreme ploioasă;

-dacă aveți mâncare cu dumneavoastră, împachetați-o cât mai bine ca animalele să nu-i simtă mirosul. Animalele sălbatice sunt atrase de mâncare, nu de prezența omului.

-dacă vedeți un urs în depărtare, nu vă apropiați de el, faceți cât mai mult zgomot, astfel se va speria și va pleca;

-nu fotografiați urșii și nu vă apropiați de ei oricât de prietenoși ar părea;

-dacă totuși vă treziți cu ursul faţă în faţă, nu vă panicați: ridicați mâinile, împingeți rucsacul cu mâncare ușor în direcția opusă celei în care o veți lua și vă îndepărtați încet cu fața la el;

Dacă sesizați prezența unui urs în zona în care vă aflați, sunați la numărul unic de urgență 112 și solicitați sprijin.