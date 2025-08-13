Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 13 august, până la ora 14.00, pe str. Horea pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

De asemenea, până la ora 14.00, nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe str. Victoriei, str. Valea Borcutului, str. Cristian, str. Prunului, str. Nucul, str. Aurel Vlaicu, str. Frumușeaua , str. Vida Gheza, str. Victor Babeș pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.