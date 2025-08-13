Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, face cunoscut faptul că Preacucernicul Părinte Viorel Danciu a trecut astăzi la Domnul, la vârsta de 79 de ani.

În aceste momente de tristețe trupească și duhovnicească, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, transmit familiei precucerniciei sale, Protopopiatului Ortodox Român Carei și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit, un mesaj de condoleanțe, mângâiere, alinare și întărire sufletească.

Cele două slujbe de priveghi vor fi săvârșite joi, 14 august și vineri, 15 august, cu începere de la ora 19:00, la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Municipiul Carei, județul Satu Mare.

Slujbă înmormântării va fi oficiată sâmbătă, 16 august, cu începere de la ora 12:00, de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului la Catedrala din Carei. Rânduiala prohodirii va fi precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii de un sobor de preoți.

Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îi facă parte de odihnă în Împărăția Sa, cu partea aleșilor Săi. Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Scurte date biografice:

Preotul Viorel Danciu s-a născut la data de 2 ianuarie 1946 în localitatea Ciucea, județul Cluj, „care ocupă un loc unic, este locul unde am văzut pentru prima oară lumina soarelui, murmurul primelor cuvinte și am făcut primii pași în viața care m-a așteptat cu ispitele și vămile ei nebănuite”, mărturisea părintele.

Primele clase le face la Școala Generală din Ciucea, apoi pleacă la Cluj-Napoca, la Liceul de Construcții. Între anii 1967-1971 a urmat Liceul Teoretic Carei, după care, în perioada anilor 1971-1972 a efectuat stagiul militar la Arad. Între anii 1972-1976 a fost student la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu. Între anii 1976-1979 a fost preot la Parohia Ortodoxă Crasna, județul Sălaj, Episcopia Oradiei. Din anul 1979 a fost preot paroh la Parohia Ortodoxă Resighea cu filia Scărișoara Nouă până în 2004. Din anul 2004 până în anul 2012, a fost preot paroh la Parohia Ortodoxă Scărișoara Nouă, iar din anul 2012 se pensionează. Din anul 1992 a fost vicepreședintele Societății Culturale Patriotice „Avram Iancu” din Carei.