Societatea VITAL S.A. – Agenția Sighetu Marmației aduce la cunoștința utilizatorilor săi că începând cu data de 18 august 2025, programul casieriei din Sighetu Marmației, (str. Ioan Mihalyi de Apșa nr. 2), va funcționa în intervalul orar 08.00 – 16.00 de luni până vineri.

Utilizatorilor care doresc să îşi achite facturile pentru serviciile de furnizare a apei potabile şi de canalizare, le aducem la cunoștință că acestea pot fi achitate și online, cu card bancar, pe site-ul societății, precum și la celelalte puncte de plată puse la dispoziție.

Alegeți să plătiți facturile de apă și canalizare, simplu, rapid și fără comision, prin oricare dintre modalitățile oferite:

Plata ȋn numerar sau cu cardul la ghişeele VITAL SA se poate face și fără prezentarea facturii la ghișeu.

Plata online, direct de pe portalul web www.vitalmm.ro, sau

Plata online, prin aplicația „Centrul fără hârtii” (https://farahartii.vitalmm.ro). Această facilitate este disponibilă gratuit pentru toţi utilizatorii care au cont pe portal. Plata se poate efectua cu ajutorul unui card bancar valid Visa sau Mastercard®.

Plata la comercianţii care au afişată sigla PayPoint sau un-doi, prin scanarea codului de bare al facturii care se doreşte a fi plătită.

Plata prin direct debit pentru clienţii care au cont bancar deschis la BCR, Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania.

Plata la ghişeele băncii Alpha Bank prin scanarea codului de bare de pe factură.

Plata la terminalele de plăți Roboțel BRD și Facturel Banca Transilvania, prin scanarea codului de bare al facturii care se doreşte a fi plătită.

Plata prin transfer bancar. Pentru identificarea plății este necesar să precizați pe ordinul de plată codul client și numărul facturii. Conturile bancare ale VITAL SA în care puteți efectua plata sunt:

Alpha Bank

RO46 BUCU 1042 2310 0401 4RON

BCR

RO78 RNCB 0182 0341 4757 0001

BRD Groupe Societe Generale

RO54 BRDE 250S V067 5572 2500

Banca Transilvania

RO12 BTRL 0250 1202 E765 29XX

CEC Bank

RO49 CECE MM01 30RO N045 1084

EximBank

RO67 BRMA 1230 0000 6315 RO01

ING Bank

RO93 INGB 5023 9999 1061 9653

Raiffeisen Bank

RO89 RZBR 0000 0600 0279 7532

Trezoreria (doar pentru instituțiile bugetare)

RO53 TREZ 4365 069X XX00 0350