Un incident serios s-a produs duminică, 1 februarie, pe Aeroportul Internațional Maramureș. Zborul TAROM RO618, programat să decoleze la ora 17:20 pe ruta Baia Mare – București (Otopeni), a fost anulat după ce aeronava nu a reușit să se desprindă de la sol în două încercări consecutive.

Aeronava implicată, un ATR 72 cu elice, operată de compania națională TAROM, a întâmpinat probleme tehnice care au împiedicat decolarea. Echipele tehnice ale aeroportului au intervenit pentru a identifica și remedia defecțiunea, însă fără succes.

În aceste condiții, conducerea Aeroportului Internațional Maramureș a decis anularea cursei. Pentru a prelua cei aproximativ 70 de pasageri rămași la sol, a fost redirecționată o altă aeronavă TAROM, de capacitate mai mare, care decolase din Cluj-Napoca la ora 19:50 cu destinația București. Aceasta a efectuat o escală la Baia Mare pentru a transporta pasagerii afectați de incident.

Cu toate acestea, pe site-ul oficial al Aeroportului Internațional Maramureș nu era menționată situația reală, fiind afișată doar o întârziere de 30 de minute pentru cursa RO618.

Evenimentul readuce în discuție problemele cu care se confruntă flota TAROM, marcată de aeronave îmbătrânite și costuri ridicate de operare. Tot mai des, întârzierile și anulările de zboruri alimentează îngrijorări legate de siguranță și de modul în care este administrată compania națională.