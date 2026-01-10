Populația de ciori din zona municipiului Baia Mare a cunoscut, în ultimii ani, o creștere semnificativă, atât din punct de vedere numeric, cât și teritorial. Dacă până nu demult aceste păsări erau observate în special la ieșirea din oraș spre Recea, în prezent aria lor de acoperire s-a extins considerabil, afectând mai multe localități din jurul municipiului.

Locuitorii din Satul Nou de Jos, Cătălina, Coltău și Săcălășeni semnalează zilnic prezența masivă a ciorilor, care și-au stabilit cuiburi în zonele împădurite, pe aliniamentele de copaci sau chiar în apropierea gospodăriilor. Migrația zilnică a stolurilor, zgomotul constant și mizeria produsă au devenit o realitate greu de ignorat pentru comunitățile locale.

Un punct sensibil rămâne zona de la intrarea în Baia Mare dinspre Recea, unde perdeaua de plopi este practic ocupată integral de ciori și de cuiburile acestora. Imaginea este grăitoare: copaci înalți, încărcați de cuiburi, deveniți un adevărat habitat urban pentru aceste păsări extrem de adaptabile.

Din punct de vedere legal, situația este una delicată. Ciorile sunt incluse în Anexa 5C a legislației de protecție a faunei sălbatice, ceea ce înseamnă că este strict interzisă uciderea sau capturarea intenționată a acestora. Mai mult, distrugerea cuiburilor este de asemenea interzisă în timpul perioadei de reproducere sau de creștere a puilor.

Cu toate acestea, din perspectivă administrativă, problema pare să nu fie tratată cu seriozitatea necesară. Specialiștii atrag atenția că lipsa unei strategii pe termen lung poate duce la dezechilibre ecologice și la amplificarea disconfortului pentru populație. În lipsa unei implicări serioase din partea autorităților și a unui dialog deschis cu specialiștii în mediu, situația riscă să se agraveze. Respectarea legii este obligatorie, însă la fel de necesară este și asumarea responsabilității administrative.