Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 12 ianuarie – 9 februarie. Prima săptămână aduce temperaturi mai coborâte decât normalul, iar apoi vremea se stabilizează.

12-19 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

19-26 ianuarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

26 ianuarie – 2 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi local deficitare în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

2-9 februarie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.