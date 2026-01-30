Într-un spectacol de improvizație unde nimic nu e planificat, dar totul e posibil, vei descoperi cât de reconfortant este să te lași purtat de spontaneitate. Publicul devine parte din poveste, iar glumele se nasc din energia oamenilor din sală!

🎭 ImproJoker

📆 Duminică / 1 februarie / ora 19.00 / sala studio

Cu: 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐕𝐚𝐧𝐜𝐢, 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐠, 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝 𝐁𝐢̂𝐧𝐝𝐢𝐮, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐃𝐢𝐧𝐮, 𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐯𝐞𝐢, 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮 𝐃𝐚𝐦𝐬̗𝐚

Regia artistică: 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗲𝗹𝗮 𝗦î𝗿𝗯𝘂

Scenografie: 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗶 𝗩ă𝗹𝘂

______________________

✅ Bilete online: https://shorturl.at/KH3Z8

✅ Bilete la casierie (cash sau plata cu cardul):

Program casierie:

Luni și Marți: ÎNCHIS (doar rezervări telefonice)

Miercuri și Joi: 12.00 – 14.00

Vineri, Sâmbătă și Duminică: 17.30 – 19.30

Informații și rezervări: tel. 0736216437 (Dramă și Revistă)

Programul rezervărilor telefonice:

Luni – Vineri: 11.00 – 16.00

Sâmbătă: 12.00 – 13.00

Rezervările se ridică cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea spectacolului!